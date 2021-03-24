Глава МИД Польши – Германию не удалось убедить во вредоносности «Северного потока — 2»

США продолжают считать «Северный поток — 2» вредоносным и плохим бизнесом для Европы. Они осознают, что этот проект раскалывает как ЕС, так и НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе с Польским агентством печати он, однако, сетует на то, что практикующая трудоустройство своих бывших лидеров в структурах «Газпрома» Германия не в силах отказаться от строительства газопровода.



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Глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау принял участие в переговорах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где среди прочего обсуждалась тема отношений ЕС с Россией, вскоре также состоятся переговоры министров иностранных дел стран — членов НАТО. В интервью Польскому агентству печати Рау заверил, что Североатлантический альянс в своей доктрине по прежнему воспринимает Россию в качестве главной угрозы. «Администрация президента Джо Байдена обязательно будет подчёркивать это в своём политическом курсе. Следует этого ожидать. Администрация США по-прежнему считает «Северный поток — 2» вредоносным и плохим бизнесом для Европы. Следовательно, это значит, что американская сторона вполне осознаёт, что этот проект раскалывает как ЕС, так и НАТО, но также и отдельные западные общества», — пояснил он.

При этом министр обращает внимание на то, что с Германией дело обстоит несколько иначе. По его мнению, вряд ли удастся убедить немцев отказаться от проекта. «Похоже, что дискуссии на тему «Северного потока — 2» в Германии усилились после попытки отравления Алексея Навального, однако сейчас они снова ослабевают, если прямо-таки не угасают. В результате невозможно будет убедить большинство в Германии во вреде «Северного потока — 2», — констатировал Рау. Он также считает, что практика трудоустройства бывших политиков Германии в структурах «Газпрома» не может не подрывать доверия.

В беседе глава МИД Польши также выразил уверенность в том, что американцы под руководством Джо Байдена не решатся на сокращение своего присутствия на восточном фланге НАТО. «Эти интересы останутся прежними. Ничего также не указывает на то, чтобы в ближайшем будущем дело дошло до какого-либо потепления в американо-российских отношениях», — заверил министр. Он также предложил обратить внимание на недавно прозвучавшие слова президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о России. «Это тоже косвенно сказывается на отношении ЕС к Москве», — отметил он.

«Ожидания в плане отношений между ЕС и Россией резко снизились, ведь они были довольно большими, когда были инициированы пять основополагающих принципов в отношениях между ЕС и Россией. Даже перед визитом в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля они были существенными, но после него они скоротечно развеялись. Сейчас мы можем наблюдать за обострением риторики», — пояснил Рау.

Он также обратил внимание на то, что перед визитом Борреля в российскую столицу всё указывало на то, что сотрудничество в отдельных вопросах будет руководящим принципом в отношениях Брюсселя с Москвой. «Сейчас этот принцип, по всей видимости, исчезает из повестки дня. Что касается Польши, то мы всегда подчёркиваем, что любым отношениям между ЕС и Россией должно предшествовать напоминание о необходимости поддержки гражданского общества и прав человека», — отрезал министр.