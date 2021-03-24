Subaru представила внедорожный пакет для Subaru Outback

Японская компания Subaru ранее анонсировала выход «заряженной» модели, однако теперь появились более точные подробности о версии Outback.

В частности, автомобиль отличается более внедорожным характером и возможностью эксплуатации по самым сложным участкам дороги. Вместе с тем отличить «заряженную» модели станет возможным по колесным дискам, защитному обвесу, отсутствующему у предшествующего поколения.

Производитель пока не раскрывает никаких подробностей о данном автомобиле, однако есть предположения, что новинка будет показана широкой публике уже 30 марта. Эксперты уверены, что внедорожный универсал окажется более проходимым, чем предшествующие модификации.