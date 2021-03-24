Рудьковский заявил, что Шуфрич может быть причастен к тому, что его “выманили в РФ” в 2018 году. Шуфрич ответил

Украинский бизнесмен, бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Николай Рудьковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказывал о своих взаимоотношениях с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем.

В частности, Рудьковский рассказал, что Шуфрич “в лице его родственников” был акционером компании “Нефтегаздобыча”.

“Для политического лоббирования, чтобы не мешали компании развиваться, пришлось акционером взять Шуфрича в лице членов его семьи. Правильно ли это было? Думаю, что это была ошибка. Но, к сожалению, уже ничего поменять нельзя”, – заявил Рудьковский.

Гордон спросил, дружил ли он с Шуфричем, экс-министр ответил, что нардеп не был его другом, но был “попутчиком”.

Рудьковский в ходе интервью несколько раз упоминал имя нардепа. Он обвинил Шуфрича и бывшего главу компании “Нефтегаздобыча”, нардепа от “Слуги народа” Олега Семинского в воровстве средств “Нефтегаздобычи”.

“Начиная с 2008 года, когда возник кейс с покупкой самолета и дальше, директор – Семинский – воспользовался ситуацией и вместе с Шуфричем приняли решение о незаконных действиях. Они договорились, что Шуфрич будет забирать из компании у акционеров на 10% больше, Семинский воровал себе 20%”, – сказал Рудьковский.

Гордон уточнил: “Воровал прямо?”

“Именно так, и один, и другой. […] И есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова – что в тот период с 2008-го по 2012 год [Семинский] обналичивал каждый месяц больше $10 млн – это больше 100 кг долларов – через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича, три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, – офисные центры и другое, и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компании “Нефтегаздобыча”, – ответил Рудьковский.

Также экс-министр заявил, что в 2018 году в Россию его “выманили”, и в операции были задействованы граждане Украины.

“Я думаю, это было совершено не без участия Шуфрича и Семинского. Александр Онищенко был за две недели до того, как меня довез в РФ, на яхте у Шуфрича, и я не знаю, причастен ли к этому вопросу господин Онищенко, – я не думаю. Он старался в меру своих возможностей мне помочь, но то, что его могли использовать втемную эти два героя, – я в этом не сомневаюсь. Потому что после того, как я оказался в российской тюрьме, Шуфрич и Семинский ездили в РФ, как к себе на работу. Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: “Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине и расследование пойдет по другому пути”. Ко мне даже в саму тюрьму приходили сигналы давления. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество”, – заявил Рудьковский.

“Я глубоко убежден и я вам говорю сейчас, что эти два народных депутата – Семинский и Шуфрич – причастны к тому, что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет”, – добавил он.

Пресс-служба Шуфрича в Facebook обнародовала ответ нардепа.

Шуфрич заявил, что “Рудьковский позволил себе высказать целый ряд надуманных и неправдивых обстоятельств”, связанных с ним, с членами его семьи и партнерами.

Нардеп считает, что экс-министр организовал пиар-кампанию, которая “является не чем иным, как желанием избежать ареста и ответственности в уголовном деле, в рамках которого он подозревается в организации похищения своего партнера Семинского”.

“По большинству озвученной господином Рудьковским информации мною уже даны многочисленные пояснения правоохранительным органам, кроме, разве что, маразматического обвинения в похищении и доставке господина Рудьковского в Российскую Федерацию с последующим приговором и его исполнением (кстати, ниже минимально предусмотренной ответственности)!” – добавил Шуфрич.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2973956072828296&id=1525179317705986

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске (бизнесмен бросил в здание камень).

В декабре 2019 года суд в Москве приговорил украинца к двум годам колонии.

В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

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