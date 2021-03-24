 

Парламент Армении отменил военное положение в стране

24.03.2021, 10:48, Новости дня
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Парламент Армении 24 марта отменил военное положение в стране, введенное из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Заседание транслировалось на YouTube.

В парламентских фракциях партий “Светлая Армения” и “Процветающая Армения” заявили, что в стране нет оснований для сохраненя военного положения. Об этом 23 марта написало “Радио Азатутюн”.

Глава фракции “Светлая Армения” Эдмон Марукян считает, что военное положение было продлено, чтобы оппозиция не начала процесс выражения недоверия премьер-министру Николу Пашиняну.

“Ограничения на митинги, передвижение, мобилизацию сняты, и сняты уже больше месяца назад, то есть в стране нет ограничений в этом отношении, военное положение остается как военное положение для одного, чтобы не начался процесс выражения недоверия”, – сказал Марукян.

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы на фоне политического кризиса. Они должны состояться 20 июня. Согласно законодательству Армении, парламентские выборы не могут пройти в условиях военного положения.

Военное положение в Армении было объявлено 27 сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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