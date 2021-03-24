 

Впервые обнаружили новую Hyundai Staria в полный рост без камуфляжа

24.03.2021, 10:46, Новости дня
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В Сети продемонстрировали фотографии новой модели Hyundai Staria года без защитной пленки.

В свою очередь, уникальную модель удалось обнаружить на стоянке в Южной Корее. Предполагается, что обнаруженный экземпляр является лишь прототипом, однако серийная версия окажется по многим параметрам схожей с данным экземпляром. Кроме того, данная модель имеет стильную решетку радиатора, улучшенные ходовые огни.

Также распознать новинку Staria можно по светодиодным задним фонарям. Уже в ближайшие несколько месяцев состоится официальная премьера модели, которая претендует на звание весьма продаваемой на местном рынке. Точные сроки появления в свободной продаже озвучат после презентации новинки.



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