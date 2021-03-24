 

Компания Audi отзывает в РФ 19 седанов А8

24.03.2021, 10:46, Новости дня
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Немецкая компания Audi анонсировала начало программы по отзыву 19 моделей седанов Audi А8 в России.

В свою очередь, вынужденная мера относится к тем моделям, которые были проданы в период с 2019 по 2021 годы. Причина данного решения заключается в высокой вероятности коррозии корпуса разъема блока управления двигателя. Кроме того, далее последует ошибка мотора, из-за чего двигателя переходит в аварийный режим работы. Сообщается, что в конце прошлого года аналогичное решение принимали в отношении моделей Audi A8, S8 и S8 plus, у которых обнаружили деформацию уплотнителя водоотводящего короба.

Вместе с тем представители немецкого бренда указали, что все работы по исправлению обнаруженного дефекта будут устранены бесплатно и в строго установленные сроки.



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