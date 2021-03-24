 

В Израиле прошли парламентские выборы. Лидирует партия “Ликуд”

24.03.2021, 9:54, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе своей партии “Ликуд” на парламентских выборах, прошедших 23 марта. Об этом он написал в Twitter”.

“Граждане Израиля, спасибо! Вы подарили нам огромную победу правых и “Ликуда” под моим руководством. “Ликуд” с огромным отрывом обошел следующую по величине партию”, – написал он.

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— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

По данным Центральной избирательной комиссии Израиля на утро 24 марта, “Ликуд” набирает более 24% голосов избирателей, на втором месте партия “Еш Атид”. Обработано 80% бюллетеней.

Явка избирателей на выборах составила 67,2%.

Парламентские выборы в Израиле проводятся уже в четвертый раз за два года. Правительство распалось в декабре 2020-го из-за того, что партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и председатель партии “Хосен ле-Исраэль” Бени Ганц не смогли договориться о госбюджете на 2021 год. Об этом пишет “Немецкая волна”.

Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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