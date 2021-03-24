 

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

24.03.2021, 9:22, Новости дня
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Более 34 млн человек во всем мире находятся на грани острой нехватки продовольствия, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

«Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти», – передает «Интерфакс» текст отчета.

Хотя большинство пострадавших стран находятся в Африке, в докладе говорится, что голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В список ООН уже попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

«Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID-19, стучится в двери миллионов семей», – сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

Также он сообщил, что для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.

Ранее Папа Римский призвал списать долги бедных стран мира.



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