 

В Армении отменили военное положение

24.03.2021, 9:22, Новости дня
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Армянские парламент проголосовал за отмену военного положения, введенного в республике в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», – сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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