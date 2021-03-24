В Армении отменили военное положение

Армянские парламент проголосовал за отмену военного положения, введенного в республике в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», – сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.