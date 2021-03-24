 

Минобороны РФ договорилось о визите делегации в Армению

24.03.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили программу модернизации армии республики и договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению, сообщила пресс-служба армянского минобороны.

«Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся вечером 23 марта.

Напомним, во вторник министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонной беседы обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе и военно-политическую ситуацию в регионе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / «МегаФон» объединяет семь биллинговых систем

08.09 / Штаб Бабарико назвал местонахождения Колесниковой

10.01 / Житель Закарпатья убил детей своей сожительницы и избил ее. От женщины скрывают их смерть

13.12 / Украина выразила протест в связи с расширением Россией санкций

10.12 / В США во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship

27.06 / Митрополит Иларион о поправках в Конституцию, ЛГБТ-пропаганде и протестах в США

29.08 / В Украине чествуют память защитников. Имена павших героев зачитывали 40 минут

29.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

19.02 / В США из-за экстремальных погодных условий погибли 37 человек

10.01 / Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска