Минобороны РФ договорилось о визите делегации в Армению
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Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили программу модернизации армии республики и договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению, сообщила пресс-служба армянского минобороны.
«Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства.
В ведомстве уточнили, что разговор состоялся вечером 23 марта.
Напомним, во вторник министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонной беседы обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе и военно-политическую ситуацию в регионе.
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