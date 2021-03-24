Минобороны РФ договорилось о визите делегации в Армению

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили программу модернизации армии республики и договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению, сообщила пресс-служба армянского минобороны.

«Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся вечером 23 марта.

Напомним, во вторник министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонной беседы обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе и военно-политическую ситуацию в регионе.