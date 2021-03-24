Блинкен на встрече с Маасом подчеркнул, что США против “Северного потока – 2” – Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 23 марта в Брюсселе встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, проинформировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран была короткой, они обсудили двустороннее сотрудничество, Афганистан и строительство “Северного потока – 2”, сказано в заявлении Прайса, опубликованном на сайте Госдепа.

“Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против строительства газопровода “Северный поток – 2”, – заявил Прайс.

Блинкен и Маас акцентировали внимание на том, что двустороннее, американо-европейское и трансатлантическое сотрудничество играет важную роль в противостоянии общим вызовам и возможностям, добавил представитель Госдепа.

Госсекретарь США находится с визитом в Бельгии с 22 марта, он вернется в США завтра.

Накануне Блинкен встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и говорил об угрозе от реализации проекта по строительству газопровода. “[“Северный поток – 2″] может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнеров или союзников”, – подчеркивал Блинкен перед встречей с Маасом.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

За прекращение строительства “Северного потока – 2” выступила Партия зеленых Германии, это закреплено в ее предвыборной программе. В немецкой политической силе считают, что завершение строительства газопровода станет неправильной реакцией на аннексию Россией украинского Крыма и ее поддержку сепаратистов на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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