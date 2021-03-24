Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

23 марта незаконные вооруженные формирования России 10 раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00, опубликованной в Facebook.

Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Шумы, Гнутово, Широкино, Славное, Авдеевка Донецкой области.

“Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, которую неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты”, – подчеркнули в штабе.

Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

“Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4323422494349013/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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