 

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

24.03.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

23 марта незаконные вооруженные формирования России 10 раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00, опубликованной в Facebook. 

Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Шумы, Гнутово, Широкино, Славное, Авдеевка Донецкой области.

“Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, которую неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты”, – подчеркнули в штабе. 

Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

“Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств”, – добавили в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4323422494349013/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / В Екатеринбурге загорелся крупнейший хлебокомбинат

12.08 / Депрессия и тревожность приводят к увеличению объема мозга

10.07 / Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля

27.11 / Кулеба опроверг заявление Лукашенко, что он якобы призывал “душить” Беларусь

21.02 / Российские ученые предложили новую технологию производства нанопорошков для топливных элементов

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

27.06 / Оператор ГТС Украины принял меры в связи с наводнением в стране

25.06 / Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

03.10 / Алиев заявил о взятии поселка в Карабахе

28.11 / Песков не исключил хоккейного матча с Путиным на льду на Красной площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска