Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух ракет

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

В КНШ что наблюдали за запуском в режиме реального времени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что «КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», так как обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.

При этом в Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом».