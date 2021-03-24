 

Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух ракет

24.03.2021, 5:46, Новости дня
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Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

В КНШ что наблюдали за запуском в режиме реального времени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что «КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», так как обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.

При этом в Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом».



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