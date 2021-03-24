Применение вакцины BioNTech приостановили в двух районах Китая

Центры вакцинации в Гонконге приостановили использование закупленного в Германии препарата против коронавируса компании BioNTech из-за дефектов упаковки, вакцинацию им остановили и в Макао (Аомэнь), передают местные СМИ.

Об этом сообщила радиостанция RTHK, при этом официальных заявлений властей пока не последовало, передает ТАСС.

Отмечается, что дистрибьютером вакцины BioNTech в этих двух специальных административных районах КНР выступает шанхайская компания Fosun Pharma.

Ранее стало известно о первом случае смерти после вакцины BioNTech. Кроме того, этот препарат оказался малоэффективным против штамма COVID из ЮАР.

Также резко упало доверие европейцев к вакцине AstraZeneca: 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации этим препаратом, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.