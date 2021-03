Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн

Первый в истории твит главы Twitter Джека Дорси ушёл с аукциона за $2,9 млн, передаёт Market Watch. Обладателем твита в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) стал генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. Все вырученные за него средства пошли на благотворительность.



Reuters

Глава и один из основателей Twitter Джек Дорси продал свой первый твит как невзаимозаменяемый токен, или NFT, за более чем $2,9 млн, пишет Market Watch.

«Просто настраиваю свой твттр», — гласит проданный на аукционе Valuables by Cent твит, который Дорси оставил в марте 2006 года.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

Как поясняет Market Watch, невзаимозаменяемый токен, или NFT, закрепляет за человеком владение каким-либо цифровым объектом в интернете. Каждый экземпляр таких токенов уникален, то есть его нельзя заместить другим аналогичным токеном. NFT используют технологию блокчейн, которая является основой для таких криптовалют, как биткоин и Ethereum, при этом не являясь валютой. То есть благодаря этой технологии пользователь может купить цифровой актив за криптовалюту.

В последнее время популярность NFT лишь возрастает. Так, за последние несколько месяцев люди купили цифровых активов на сотни миллионов долларов. Одно из произведений цифрового художника Майкла Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple, было продано за $70 млн.

Покупатель твита Дорси, которым стал гендиректор малайзийской компании Bridge Oracle Хакан Эстави, получит уникальный цифровой сертификат твита, «подписанный и подтверждённый создателем». Помимо сертификата, покупатель получит метаданные твита, в том числе «время публикации твита, его текстовое содержимое и цифровую подпись с адреса кошелька криптовалюты создателя».

Ранее, как напоминает Market Watch, Дорси заявил, что деньги за твит в биткоинах будут пожертвованы на помощь в борьбе с распространением коронавируса в Африке.