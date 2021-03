Наводнение в Австралии вызвало нашествие пауков и змей

Австралийский штат Новый Южный Уэльс, столкнувшийся с масштабным наводнением, теперь переживает нашествие насекомых, рептилий и членистоногих, передаёт CNN. Пауки и змеи спасаются от паводка на деревьях, заборах, стенах зданий и даже в домах австралийцев.



В результате продолжающихся масштабных наводнений в Австралии свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей, а теперь от паводка спасаются насекомые и животные, пробирающиеся в дома в поисках укрытия, пишет CNN.

После того как на штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд на юго-востоке Австралии обрушились рекордные дожди из пострадавших от наводнения районов было эвакуировано более 18 тыс. человек.

Местные жители, оставшиеся в своих домах, в социальных сетях делятся кадрами спасающихся от воды животных. По словам очевидцев, стаи пауков коричневым ковром передвигаются по земле, спасаясь от воды. Членистоногие заползают в дома, поднимаются на стены зданий, заборы и любые другие возвышенности.

«Весь коричневый цвет, что вы видите, — это пауки, пытающиеся обойти паводок», — прокомментировал в Facebook фото со своей семейной фермы в Кинчела-Крик Мэтт Ловенфосс.

All the brown you can see is Spiders trying to beat the flood water. Video – https://youtu.be/hV-PoJ-IIyw

Опубликовано Matt Lovenfosse Воскресенье, 21 марта 2021 г.

По словам Ловенфосса, как и при наводнениях в 2001 и 2013 годах пауки и насекомые пытаются найти убежище от воды в их доме, который является самой высокой точкой на ферме. Кроме того, спастись от паводка пытаются и змеи, заползающие на деревья и в лодки.

«Здесь всё ещё идёт дождь, а паводковые воды всё ещё поднимаются, вода приближается к нашему дому. Вероятно, утром она уже будет внутри, и пауки будут по всему дому», — заявил австралиец.

Тем не менее Ловенфосс настаивает, что они с семьёй не покинут дом, добавив, что он не боится ни пауков, ни змей, так как вырос на ферме.

The stuff of nightmares

This is the footage Melanie captured as plague of spiders descended on her neighbour’s home and her own front fence as floodwaters began to rise.#floods #nswflood pic.twitter.com/hrnrkxEumz

— Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) March 22, 2021

Жительнице городка Максвилл Мелани Уилльямс также удалось запечатлеть сотни пауков, которые в поисках безопасного укрытия начали залезать на стены жилых домов и гаражей. «Так много пауков из-за паводка», — подписала видео Уилльямс.

При этом, как пишет CNN, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян отмечает, что дожди в штате продолжатся, предупреждая, что эвакуация может коснуться ещё большего числа людей.