SZ – Китай призвал ЕС отказаться от «лицемерной практики двойной морали» и мгновенно ввёл контрсанкции

Китай молниеносно отреагировал на санкции Европейского союза, введённые из-за преследования мусульман-уйгуров, и наложил собственные, пишет Süddeutsche Zeitung. Он обвинил ЕС во «вмешательстве во внутренние дела» и «нарушении международного права». В чёрном списке оказались десять европейцев и четыре организации, которые «грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию».



Reuters

Пекин отреагировал всего за 90 минут. В понедельник утром министры иностранных дел 27 стран Евросоюза объявили о введении индивидуальных санкций в отношении четырех граждан Китая по обвинению в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 13 часов их имена появились в правительственном бюллетене ЕС. Таким образом санкции приобрели юридическую силу. Они предусматривают заморозку активов, а также запрет на въезд в ЕС. Несмотря на то что в отличие от США европейцы не включили в свой санкционный лист Чэня Цюаньго, первого секретаря Коммунистической партии в Синьцзяне, Министерство иностранных дел Китая отреагировало эскалацией, пишет Süddeutsche Zeitung.

В заявлении ведомства говорится, что решение ЕС основано лишь «на лжи и дезинформации»: односторонние санкции являются «вмешательством во внутренние дела Китая» и «нарушением международного права». Со своей стороны, Китай решил ввести санкции в отношении десяти европейцев, а также четырёх организаций. Среди них пять депутатов Европарламента, в том числе два гражданина Германии: Михаэль Галер от Европейской народной партии и Райнхардт Бютикофер от партии зелёных, возглавляющий европейскую делегацию по отношениям с КНР. В список попали также парламентарии из Литвы, Бельгии, Франции, Болгарии, Словакии и Нидерландов. Им и членам их семей запрещён въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао.

Кроме того, под санкции попали учёные Бьорн Ерден из Швеции и Андриан Ценц из Германии: последний опубликовал множество подробностей о лагерях перевоспитания для уйгуров. Из организаций в списке оказались Институт китаеведения Меркатора в Германии, комитет Совета ЕС по политике и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека, а также датский Альянс фондов поддержки демократии. Их обвиняют в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию».

Попавший под санкции Райнхардт Бютикофер назвал ответ Пекина «дерзким и нелепым». Он заявил: «Одним действием Китаю удаётся восстановить против себя четыре основные фракции Европейского парламента».

Всё более критичная по отношению к Китаю позиция многих европарламентариев вызывает недовольство Пекина уже давно. Однако инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, заключённое перед Новым годом, вступит в силу лишь при одобрении Европаламента. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет Бернд Ланге, глава комитета по торговле. Он отреагировал на санкции со стороны Пекина на странице в Twitter. По его словам, эта эскалация является «атакой на парламент». Он утверждает, что «попытка заставить замолчать этот институт может обернуться только неудачей».

Таким образом, впервые с 1989 года европейцы вводят санкции по причине нарушения прав человека в Китае. На прошлой неделе КНР уже объявила о контрмерах. Министерство иностранных дел Китая призывает ЕС «честно осознать серьёзность допущенной ошибки и исправить её». Европейцы должны отказаться от своей «лицемерной практики двойной морали» и перестать «идти по неправильному пути». В понедельник ЕС во второй раз применил новый механизм санкций, позволяющий вводить их в отношении отдельных физических лиц. В начале марта в санкционный лист попали четверо граждан РФ из-за «дела Навального». В этот раз санкции введут против лиц из Ливии, Южного Судана, Эритреи и Северной Кореи, а также ещё двоих россиян.

Кроме того, пишет Süddeutsche Zeitung, страны Евросоюза ввели санкции против 11 человек, обвинив их в военном перевороте в Мьянме и насилии над демонстрантами. В том числе против генерала Мина Ауна Хлайна, а также его заместителя Со Вина. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, избыточное насилие в Мьянме «абсолютно неприемлемо», число убийств «приняло невыносимые масштабы».