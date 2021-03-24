 

Суд отправил актера сериала «След» под домашний арест

24.03.2021, 3:04, Новости дня
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Таганский суд Москвы отправил актера Андрея Лаврова, обвиняемого в нападении на инспектора ВАИ, под домашний арест.

«Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти») под домашний арест на срок до 19 мая», – передает сообщение суда ТАСС.

44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые», «СОБР» и другие.

Он был  задержан в Москве. Как сообщал источник в правоохранительных органах, Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством.

На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Лавров, по данным источника, в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и в целом вел себя неадекватно.



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