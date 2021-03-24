 

В Украине отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка является законным – Верховный Суд

24.03.2021, 0:56, Новости дня
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Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка является законным и обеспечивает безопасность всех учеников. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба суда.

“Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту”, – говорится в сообщении.

В суде отметили, что согласно ст. 53 закона “Об образовании”, “соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды”.

Верховный Суд отметил, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако в рассматриваемом производстве индивидуальное право отказаться от прививки “противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей”.

“Право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов. В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении”, – заявили в суде.

В постановлении суда от 10 марта сообщается, что истец судился с академическим лицеем Запорожского городского совета Запорожской области.

Истец просил признать недействительным и отменить приказ директора Запорожского академического лицея от 2 сентября 2019 года №218р о временном запрете на посещение учебного заведение; признать недействительным и отменить приказ директора лицея от 10 сентября 2019 года №252р об отстранении от посещения дневной формы получения образования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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