 

Билык рассказала, почему отказалась от предложения шейха остаться в его стране

23.03.2021, 20:28, Новости дня
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Отдыхающая в Египте украинская певица Ирина Билык 23 марта в Instagram разместила короткий ролик, в котором запечатлена во время вечернего дефиле.

Певица позирует в кадре в черной свободной тунике, брюках и накидке, дополнив образ голубой шапочкой и босоножками на платформе.

“Однажды у меня было предложение от шейха остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я отказалась. Иногда думаю: “Может, женой шейха быть намного интереснее, чем звездой сцены?” – поделилась воспоминаниями артистка. 

Других подробностей предложения от шейха Билык не сообщила.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Билык – обладательница ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Певица замужем за российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. 

Билык впервые сообщила о свадьбе с Ахмадовым в 2016 году, подчеркнув, что церемония состоялась 18 марта за несколько лет до этого. Точный год регистрации отношений артистка не сообщила.

9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать. У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука. Супруги живут в гостевом браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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