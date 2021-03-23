 

Новый универсал Volkswagen Golf R заметили на тестах

23.03.2021, 20:26, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen тестирует модернизированный универсал Volkswagen Golf R.

В свою очередь, фотошпионам удалось обнаружить модель на дорожных заездах. Автомобиль имеет скрытые значки, свидетельствующие о принадлежности к Golf R-серии. Кроме того, на кузове применили плотный защитный камуфляж. По снимкам видно, что в салоне установлены спортивные кресла.

Эксперты прогнозируют, что под капотом установят 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 315 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. Точная дата презентации пока не называется, однако есть предположение, что выход на рынок «заряженного» универсала состоится в ближайшие месяцы.



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