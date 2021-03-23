 

Новые кроссоверы Mazda CX-50 и CX-30 показали на рендерах

23.03.2021, 20:26, Новости дня
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Компания Mazda выпустит новый кроссовер Mazda CX-5 и CX-30, которые претендуют на перенос в сегмент премиальных автомобилей.

Об этом свидетельствуют актуальные рендеры. В частности, серийный выход автомобиля пройдет уже к 2023 году, однако пока известно, что под капотом применят двигатель на 300 л.с. мощности. Покупатели смогут приобрести кроссовер с задним или полным приводом. Также в продажу запустят модификации с дизельными турбированными моторами.

Что касается спортивного исполнения кроссовера, то здесь появится более агрессивный вид кузова, а также индивидуальные особенности, не свойственные ранее показанным автомобилям. Остальные подробности пока умалчиваются производителем до презентации.



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