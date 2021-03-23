Археологи нашли во Франции мегалитический комплекс

Французские археологи сообщают, что им удалось обнаружить древний мегалитический комплекс, относящийся к периоду среднего неолита. Проще говоря, речь идет о святилище, которое использовалось человеком примерно пять тысяч лет назад.

Специалисты предполагают, что данный комплекс был построен по заранее разработанному плану, но затем его переделали. О причинах ничего неизвестно. Возможно, произошли какие-то изменения в религиозных обрядах.

В центре святилища расположена крупная каменная плита весом около пяти тонн и длиной почти в три с половиной метра. Вокруг установлены стелы. Они невысокие, всего по одному метру, но их значение, видимо, огромно. Судя по оставленным на земле следам, комплекс состоял из 15 больших каменных глыб, хотя до нынешнего времени на месте остались только восемь из них.