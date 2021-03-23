 

Ученые из ОАЭ планируют выводить сверхустойчивые культуры в космических теплицах

23.03.2021, 19:32, Новости дня
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Объединенные Арабские Эмираты совместно с американской аэрокосмической компанией Nanoracks планируют создать сеть орбитальных теплиц для выведения новых сверхустойчивых сортов сельскохозяйственных культур.

По мнению ученых, можно получить посевной материал, который будет давать хорошие урожаи даже при выращивании в самых суровых земных условиях.

Уже подписан контракт, согласно которому на первом этапе создадут специальный исследовательский центр. Затем будет создана и сама космическая инфраструктура. Кстати, исследования в данном направлении ведут почти все страны, развивающие космическую отрасль. Но для ОАЭ они особенно важны, так как страна импортирует 90% потребляемых продуктов питания.



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