База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американскую военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами, есть пострадавшие среди военнослужащих США, сообщают СМИ.

«Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел … привел к ранениям в рядах американских военных», – цитирует сообщение канала Al-Mayadeen РИА «Новости».

В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. РФ осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.