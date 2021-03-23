В Общественной палате призвали к серьезному обновлению системы организации детского отдыха

В Общественной палате (ОП) РФ приветствовали постановление Роспотребнадзора об отмене требования, в соответствии с которым дети должны отдыхать в пределах своего региона, и заявили, что сфера детского отдыха нуждается в серьезном обновлении.

Накануне Роспотребнадзор предложил отменить требование об обязательном отдыхе деьтей в пределах своего региона, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой был опубликован на федеральном портале проектов.

«Проект постановления который смягчит ряд требований Роспотребнадзора к организации детского отдыха, введенных на фоне пандемии, — это результат работы большой команды единомышленников, которая заботится о здоровье и качестве жизни подрастающего поколения», – отметила член ОП, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко, в комментарии, опубликованном на сайте ОП.

В тоже время она обратила внимание на то, что система организации детского отдыха требует инфраструктурного и содержательного обновления, но не вошла ни в один национальный проект. В этой связи, Кравченко призвала «разработать и принять национальную программу развития системы детского отдыха и оздоровления, обеспеченную всеми необходимыми ресурсами».

По мнению Кравченко, уже в ближайшем будущем необходима корректировка и даже отмена ряда требований СанПиНа. «Хорошо, что снят жесткий запрет на организацию палаточных лагерей, ведь этот тип отдыха создает уникальные возможности для воспитания, развития и самоопределения подростков. Но, в соответствии с недавно принятыми Роспотребнадзором СанПиНами, организовать такой тип отдыха без нарушения его требований практически невозможно», – сообщила она.

Член Российского общественного совета по вопросам международного сотрудничества и публичной дипломатии при ОП Павел Красноруцкий напомнил, что май 2020 года стал роковым для отрасли организованного детского отдыха. «Тогда в связи с эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор запретил отдых детей вне своего региона. Это значит, что, например, традиционные здравницы черноморского побережья готовились к сезону, но не приняли наших детей», – написал он.

Как отметил Красноруцкий, 18 марта во время встречи президента Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя к главе государства обратился член центральной контрольной комиссии РСМ Артем Гаврилов с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений на детский отдых.

«И вот мы видим результат проделанной за несколько месяцев работы! Еще не снятие ограничений, но уже шаг к этому. Я тоже отец, много лет работаю с молодежью. Поэтому понимаю, что вопрос здоровья детей — это одна из высших ценностей государства. Помимо борьбы с коронавирусом, мы должны вернуть допандемийные темпы оздоровления детей и наращивать их. Ведь это и меры профилактики заболеваний, и вид безопасного организованного детского досуга», – заключил член ОП.

Напомним, в 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса запрещен выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне.