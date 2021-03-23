Кабмин Украины запретил в “красной” зоне ходить по улицам без масок

Кабинет Министров Украины 22 марта принял постановление, которым запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” зонах карантина без масок. Документ опубликован на сайте правительства.

Запрещено находиться на территории общего пользования без “респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

В ст. 13 закона о благоустройстве говорится, что к территориям общего пользования относятся:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Согласно постановлению, в “красных” зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог.

Правительство разрешило детским заведениям оздоровления и отдыха работать до конца смены, если в регионе устанавливают “красную” зону карантина.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В Днепре и Львове жесткий карантин ввели местные власти.

Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой” зоне. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зону по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр здравоохранения Максим Степанов 17 марта говорил, что общенациональный жесткий карантин пока не нужен.

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