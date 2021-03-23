 

Grosu в образе брюнетки снялась в распахнутой прозрачной блузке

23.03.2021, 15:04, Новости дня
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Украинская певица и актриса Grosu 23 марта в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в образе брюнетки.

Артистка позирует в черной юбке, распахнутой на груди прозрачной блузке, дополнив образ париком.

“Захотелось добавить немного Франции в стиль. Как вам такой образ?” – обратилась к подписчикам артистка.

“Светленькой намного лучше”, – написали подписчики.

“Выглядишь шикарно. Но парик портит все. Тебе лучше без него”, – прокомментировали снимки фолловеры. 

“Очень идет вам этот стиль”, – оценили образ пользователи сети.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Grosu (Алина Гросу) стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Расставшись с мужем, российским бизнесменом Александром Комковым певица в 2020 году вернулась в Украину.

Артистка снимается в кино, сериалах и продолжает развивать сольную карьеру. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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