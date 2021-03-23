Утверждено обвинительное заключение сбившему людей рэперу Гулиеву

Сбивший пешеходов в Москве рэпер Эльмин Гулиев предстанет перед судом, обвинительное заключение в отношении него утвердили в прокуратуре, сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эльмина Гулиева. Он обвиняется в совершении преступления… нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – цитирует Нефедову РИА «Новости».

После вручения обвинительного заключения уголовное дело передадут в Хамовнический райсуд для рассмотрения по существу, заключила она.

В сентябре 2020 года на московской улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.