“Дуда – дебил”. Польскому писателю грозит три года тюрьмы за оскорбление президента Польши

Польский писатель Якуб Шульчик должен ответить в суде за оскорбление президента Польши Анджея Дуды, ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом Шульчик рассказал в Facebook 22 марта.

“Районная прокуратура Варшавы выдвинула против меня обвинительное заключение по ст. 135 (оскорбление главы государства). Речь идет о моем посте в Facebook о выборах в США, в котором я написал “Анджей Дуда – дебил”. Интересно, что я и мой адвокат Кшиштоф Новински, который представлял меня в этом деле, не узнали об этом ни официально, ни письменно, а только через дружественный к власти портал wPolityce”, – написал он.

Шульчик подозревает, что он стал первым писателем в Польше, которого будут судить за пост в Facebook.

По информации wPolityce, 7 ноября прошлого года писатель назвал главу государства “дебилом” за пост Дуды, в котором он поздравил американского президента Джо Байдена с победой на выборах. Дуда тогда написал следующее: “Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем голосование Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более сильного партнерства”.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US ????????????????strategic partnership for an even stronger alliance.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020

Шульчик в своей заметке обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о “номинации Коллегией выборщиков”. “Джо Байден – 46-й президент США… Дуда – дебил”, – написал он.

Его публикацию прокуроры признали оскорбительной и неприемлемой. Пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скшиниарц заявила порталу, что во время допроса в качестве подозреваемого Жульчик не признался в совершении преступления и не дал объяснений. Писатель указал, что его пост в Facebook был критической оценкой действий президента Польши.

Шульчик – польский публицист, сценарист и писатель. Он является лауреатом литературной премии Варшавы. Первую книгу он написал в 2006 году под названием “Окажите мне медвежью услугу… так что все видеоигры о любви”. Шульчик является автором романов “Радио Армагедон”, “Собачья гора” и “Ослепленные светом”. Последний написанный в 2014 году лег в основу польского одноименного криминального телесериала на HBO Europe.

—