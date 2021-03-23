В Днепре вводят локдаун
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Власти Днепра приняли решение ввести в городе строгие карантинные ограничения с 25 марта. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
По его словам, такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
“И хотя Днепр пока еще не в “красной” зоне (и, надеюсь, не будет), принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных общин, мы не будем тянуть “до упора”, а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения”, – написал Филатов.
Он отметил, что такое решение вызвано тем, что вирус стал “слишком агрессивным”.
“Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета”, – отметил мэр города.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3829822103766325&id=100002157183088
Согласно решению (.pdf) городской комиссии, с 24 марта по 13 апреля вводятся такие ограничения:
льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10.00 до 15.00. При этом в часы пик увеличат количество пассажирского транспорта;
прием посетителей в заведениях торговли, общепитах и бытового обслуживания разрешен только при условии одновременного нахождения не более чем одного посетителя на 10 м2 общей площади помещения. Посетители и обслуживающий персонал должны быть в масках;
запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;
с 29 марта учеников 5–11 классов переводят на дистанционное обучение.
При этом разрешается:
прием посетителей кинотеатрами, театрами и другими заведениями культуры при наполненности залов менее 50%;
деятельность заведений физической культуры, кроме проведения групповых занятий, и при нахождении в помещении не более одного посетителя на 20 м2;
работа бассейнов при соблюдении условия нахождения на дорожке не более двух посетителей.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Днепропетровской облгосадминистрации, в Днепре за последние сутки подтвердили 365 новых случаев болезни. Всего по области за сутки заболело 604 человека, а за все время эпидемии – 84,5 тыс. человек, из них 2218 – умерли.
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