 

СМИ показали колонну бронетехники в Беларуси возле границы с Польшей и Литвой

23.03.2021, 12:24, Новости дня
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22 марта польский белорусскоязычный телеканал “Белсат” показал в Telegram видео с колонной белорусской тяжелой военной техники возле границы с Польшей.

Телеканал уточнил, что ролик прислали читатели из города Гродно.

На нем зафиксирован проезд в темное время суток нескольких десятков бронемашин, на которых были государственные флаги Беларуси.

Бронетехника снята издали, она похожа на БМП, боевые машины пехоты.

Гродно находится в 10 километрах от границы с Польшей и в 20 км – от границы с Литвой.

После начала протестов в Беларуси в августе 2020 года в связи с результатами президентских выборов, у Минска осложнились отношения с рядом стран, в том числе с Польшей и Литвой. В частности, в октябре МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов.

В декабре находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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