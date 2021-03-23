Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, нас ждет очень тяжелый период – Степанов

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине продолжает ухудшаться, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас впервые в стране цифра перешагнула [показатель в] 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за сутки”, – сказал Степанов.

Он сообщил, что на прошлой неделе в Украине, по сравнению с предыдущей, значительно выросла заболеваемость COVID-19.

“На позапрошлой неделе мы зафиксировали 60 748 случаев, а на прошлой неделе уже заболело 86 708 человек. Вы видите, что почти на 26 тыс. больше человек заболело – и это только за одну неделю”, – сказал министр.

Степанов отметил, что в стране также увеличился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

“По состоянию на утро понедельника в наших больницах было 36,6 тыс. человек с COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Выросло также и количество летальных случаев – за минувшую неделю зафиксировано 1,665 тыс. случаев, это более чем на 300 случаев больше, чем на предыдущей неделе”, – добавил он.

Увеличилось в Украине и число людей, которые обращаются, чтобы пройти тест на коронавирус: если на прошлой неделе ПЦР-тесты и тесты на антиген сделали 531 тыс. украинцев, то неделей ранее эта цифра составляла 395 тыс. человек.

“Средняя загруженность кислородных коек по стране составляет около 55%. Но это в целом по стране. Есть регионы, где эта загруженность вызывает у нас большое беспокойство и напряжение”, – добавил министр.

По его словам, среди таких вызывающих опасения регионов Киев, где занято более 70% коек. Также тяжелой ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн случаев коронавируса, умерло более 30 тыс. человек, 1,26 млн заболевших выздоровело.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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