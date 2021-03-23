Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети.

«Предложение –это обязанность оператора персональных данных производить расчет денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных. Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу», – сказал Логунов, передает ТАСС.

Он также предложил не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки. «Предложение, которое можно было бы прорабатывать, – это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», – сказал Логунов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводит масштабный сбор данных об абонентах сотовых сетей для выявления пользователей сим-карт, оформленных на других лиц и использующих нелегально, система передачи таких данных может начать работу уже в 2021 году.