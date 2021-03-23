“Дезинформирована”. Британский чиновник заявил, что Меган и Гарри не оформляли брак за три дня до церемонии

Чиновник, оформлявший лицензию на брак британского принца Гарри и герцогини Сассекской Стивен Бортон отметил, что Меган что-то напутала и дезинформирована. Об этом 22 марта сообщило издание The Sun.

Копия свидетельства о регистрации брака, предоставленная Главным регистрационным бюро Великобритании и стран Содружества, подтверждает, что пара сочеталась браком 19 мая 2018 года – в день, когда состоялась торжественная церемония бракосочетания в Виндзорском замке.

По словам Бортона, вероятно, герцогиня Меган и принц Гарри обменялись клятвами и произнесли их перед архиепископом. Бортон предположил, что это была просто репетиция свадьбы.

Он добавил, что пара не могла заключить официальный брак в не санкционированном месте и без достаточного количества свидетелей. Бортон заверил, что свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в соответствии с условиями, предусмотренными законом о королевских браках 1772 года. По словам чиновника, для того чтобы Меган Маркл и принц Гарри поженились, была составлена Специальная лицензия, которой королева Елизавета II дает разрешение на брак и в которой указано место проведения бракосочетания.

7 марта вышло интервью Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. В нем Маркл рассказала, что они с принцем Гарри оформили брак за три дня до церемонии. Публичную церемонию, которая состоялась 19 мая 2018 года, герцогиня Сассекская назвала “спектаклем для всего мира”.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно в феврале 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США.

19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

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