На спутнике Сатурна обнаружили «идеальную колыбель» для зарождения жизни

На одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни, заявили ученые из Университета Кампинаса.

По данным ученых, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами и ледяной коркой, под которой на глубине 100 км расположен океан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Science.

Исследователей отмечают, что астероид или комета могли столкнуться со спутником и пробить его ледяную кору. В результате должно было произойти смешение воды и органики. После этого на спутнике должна была появиться простейшая жизнь.

Ученые полагают, что, следуя этому сценарию, на Титане должна была сформироваться «идеальная колыбель». «В образовавшемся от удара от космического тела кратере образуется временный бассейн с теплой водой, что является благоприятным условием для зарождения жизни», – сообщил планетолог из Парижского университета Леа Боннефой.

Ранее академик РАН, один из авторов научной работы Алексей Розанов рассказал, что российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли.

Накануне стало известно, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. После этого в Институте космических исследований РАН сообщили, что РФ и США договорились о совместном поиске жизни на Венере.