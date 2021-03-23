 

22 марта на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

23.03.2021, 8:56, Новости дня
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В понедельник, 22 марта, боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 23 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“22 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. […] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в понедельник в районе населенных пунктов Пески (из минометов калибра 82 мм и 120 мм), Богдановка (из автоматических станковых гранатометов), Водяное в Приазовье (из гранатометов различных систем), Тарамчук (из крупнокалиберных пулеметов).

“На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь”, – подчеркнули в пресс-центре.

Утром 23 марта штаб ООС зафиксировал один случай стрельбы со стороны боевиков – возле Водяного, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1071665443331628/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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