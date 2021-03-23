 

В Украине за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

23.03.2021, 8:56, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 11 476 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 марта 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2519 человек, летальных случаев – 333, выздоровело 8 044 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране было выявлено 7893 новых пациентов с COVID-19, скончались 157 человек.

Число смертей от коронавируса 22 марта стало рекордным с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 марта – 289 умерших.

По данным министра, за 24 часа в Украине провели 88 673 тестирования на коронавирус, из них 44 647 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных выявили в Одесской области (1122) и Киеве (1050).

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 565 732 случая коронавирусной инфекции, скончались 30 431 пациент с COVID-19, выздоровело 1 268 886 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/896559344220395

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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