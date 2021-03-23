Советник Байдена предупредил о “трудных днях” в отношениях США и России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американо-российские отношения ждут “трудные дни”. Такое заявление он сделал в эфире MSNBC 22 марта.

“Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в ядерной сфере, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений”, – отметил он.

В ходе беседы Салливана спросили, было ли ошибочным высказывание Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Салливан сказал, что слова Байдена – это прямой ответ на прямой вопрос.

“От Америки потребуется защита ее интересов. Есть также сферы, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать совместно в стабильном и предсказуемом ключе в интересах обеих стран”, – добавил советник президента США.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта Псаки заявляла, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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