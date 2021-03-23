Четвертые за два года парламентские выборы начались в Израиле

Участки для голосования на четвертых за два года досрочных парламентских выборах открылись в Израиле, по их итогам определится состав Кнессета 24-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Всего на израильской территории 23 марта будут работать 13 685 участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07.00 до 22.00 (с 08.00 до 23.00 мск), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах – с 08.00 до 22.00 (09.00 – 23.00 мск). В этом году 409 избирательных участков будут открыты исключительно для пациентов с COVID-19 и 342 участка будут работать для людей, находящихся на карантине после контакта с подтвержденным пациентом. Израильтяне, прибывающие в международный аэропорт Бен-Гурион в день выборов, смогут проголосовать на одном из четырех избирательных участков на территории воздушной гавани. По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей, передает ТАСС.

Кроме того, Израиль на период парламентских выборов в стране – на сутки с полуночи (01.00 мск) 23 марта по полночь (01.00 мск) 24 марта –ввел в действие режим изоляции палестинских территорий и закрыл все КПП для палестинцев, за исключением особых случаев.

Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 23.00 мск, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов. Через неделю президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, по итогам которых должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но который вместе с тем в состоянии сформировать устойчивую коалицию, контролирующую хотя бы минимальное большинство в 61 из 120 мест в парламенте.

Основным претендентом на победу, как свидетельствуют данные последних перед выборами опросов общественного мнения, является партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая может рассчитывать на 32 места в будущем парламенте, на втором месте – партия «Еш атид» лидера оппозиции Яира Лапида с 18 депутатскими креслами. Всего, если верить опросу, «Ликуд» вместе с религиозными партиями, являющимися его заявленными союзниками, может рассчитывать на 51 место в парламенте, еще девять мест в коалицию премьера может принести блок правых партий «Ямина», что даст контроль над 60 депутатскими креслами из 120, чего недостаточно для устойчивой коалиции. Оппоненты же Нетаньяху, если верить опросам, получат контроль над 56 парламентскими мандатами, что также не позволит им сформировать кабмин.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта прошлого года парламентских выборов благодаря достижению беспрецедентной коалиционной договоренности о ротации на посту премьера глав «Ликуд» Нетаньяху и партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца, которая на этот раз в опросах балансирует на грани электорального барьера.

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 год, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта. По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле – 9 апреля и 17 сентября 2019 года – парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете, в результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 23 марта сформировать пятое правительство подряд. Нетаньяху впервые возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 год.