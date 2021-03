В США произошла стрельба в супермаркете, полиция сообщила о 10 погибших

22 марта в американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла стрельба в супермаркете, ее жертвами стали 10 человек. Об этом сообщила в Twitter полиция Боулдера.

Шеф местной полиции отметила, что среди погибших есть полицейский.

“Погибли 10 человек. Она опознала убитого полицейского Эрика Талли, который был одним из первых на месте происшествия. Действия офицера она называет “героическими”, – говорится в твите.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer’s actions “heroic.”

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

В процессе развития событий правоохранители просили воздержаться от посещения района города, где находится супермаркет King Soopers, из-за сообщений о “вооруженном опасном человеке”.

Emergency notification just went out: Boulder police asking people near 17th and Grove to shelter in place while they respond to report of armed, dangerous individual. PD is investigating to determine if this is related to King Soopers shooting.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Вероятного стрелка задержали, он ранен, сообщили в полиции.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как полиция ведет мужчину с окровавленной ногой.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Oq631TkDP2

— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021

CNN пишет, что полиция собирается предоставить больше информации о происходящем позже.

