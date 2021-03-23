В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой

Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции. По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском, передает ТАСС.

Напомним, 26 января на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.