Разумков о митинге под ОП: Институты нужно уважать и не вымещать недовольство на стенах – стены сдачи не дают

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя митинг под Офисом президента 20 марта, заявил, что порча имущества – это “неуважение к себе и своей стране”. Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Бельгию, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Он подчеркнул, что всегда занимал позицию, согласно которой “демократия должна быть демократией”.

“Но это не значит, что можно делать все, что вздумается, поскольку твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. Если мы будем позволять себе портить любое имущество – государственное или личное – это неуважение к себе в первую очередь, к своей стране. Мы же не о людях сейчас говорим, а об институтах. А институты надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают”, – сказал он.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

На акции протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также сообщают о возгорании чердака.

В то же время в волонтерской организации “Києве, мий”, которая занимается уборкой общественных пространств в столице, оценили отмывание и уборку после акции в 80 тыс. грн, включая транспорт, бензин и амортизацию техники. В клининговой и ремонтной компании оценили отмывание гранита в 12 тыс. грн, а ремонт двери – в 40 тыс. грн., сообщил корреспондент канала “Украина” Вячеслав Лакомкин.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Одного из участников акции – ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Стафийчука (Влада Сорда) – задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

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