От COVID-19 умер изобретатель аппликационных устройств Ляпко

От COVID-19 умер украинский врач, изобретатель аппликационных устройств Николай Ляпко. Об этом 21 марта в Facebook сообщил ученый-религиовед Игорь Козловский.

“Ушел в другой мир мой большой друг, замечательный человек, известный врач и изобретатель аппликационных устройств Николай Ляпко, с которым мы тесно и искренне дружили более 40 лет. COVID-19 забрал человека с большим любящим сердцем”, – написал Козловский.

По данным издания “ОстроВ”, прощание с известным врачом прошло накануне в центральной районной больнице города Боярка Киевской области.

Николай Ляпко родился 13 мая 1954 в Донецке. С 1983 года работал врачом скорой помощи в Марьинке. С 1989 года стал врачом-иглорефлексотерапевтом. Он создал уникальную технологию иглотерапии, которая широко используется в медицинской практике.

Аппликаторы Ляпко представляют собой резиновые эластичные пластины или ролики с зафиксированными на них в особом порядке иглами. Для изготовления игл используют цинк, медь, железо, никель и серебро.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3005897909646393&id=100006786396350

По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн зараженных коронавирусом, умерло 30 тыс. человек, а почти 1,3 млн заболевших выздоровели.

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