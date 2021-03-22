 

Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе

22.03.2021, 21:52, Новости дня
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Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов, ее купил житель Малайзии, сообщается на странице аукциона в Twitter.

«Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов», – говорится в заявлении онлайн-аукциона, передает РИА «Новости».

Приобрел самый дорого твит пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.

Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции.

Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность.

В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году – сообщение «Просто настраиваю свой Twttr», – в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тыс. долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.



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