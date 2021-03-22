Джонсон заявил, что третья волна коронавируса добралась из Европы в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 марта предупредил жителей страны о третьей волне коронавируса. Об этом сообщил телеканал BBC.

По его словам, британцы почувствуют последствия роста заболеваемости коронавирусом.

“Люди в этой стране [Великобритании] не должны тешить себя иллюзиями, потому что предыдущий опыт научил нас, что когда волна ударяет по нашим друзьям, я боюсь, что она хлынет и на наши берега”, – сказал Джонсон.

Он отметил, что в связи с приближением третьей волны коронавируса Британия должна “как можно скорее” продолжить программу вакцинации от COVID-19.

По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока за прошедшие сутки в Британии установили очередной рекорд вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 – прививки получили 844 285 человек.

Темпы вакцинации в Соединенном Королевстве росли с середины недели три дня подряд. 18 марта там сделали более 660 тыс. прививок, 19-го – 711 тыс., отмечает ВВС.

В стране как минимум одну дозу вакцины получили уже 26,7 млн граждан.

В Соединенном Королевстве вакцинируют граждан препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Страна первой в мире начала кампанию по иммунизации – 8 декабря 2020 года.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 447 млн прививок, кампании стартовали в 133 странах мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили почти у 4,31 млн человек, умерло 126,4 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.

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