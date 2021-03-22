После обвинений в расизме Букингемский дворец может ввести должность руководителя по вопросам разнообразия – СМИ

Букингемский дворец решил пересмотреть политику разнообразия во всех резиденциях королевских семей. Об этом 21 марта сообщил BBC.

Источники в королевской семье подчеркнули, что во дворце уже действуют правила, процедуры и программы по поддержке разнообразия, но они не принесли желаемого прогресса.

Работа по оценке существующих практик по поддержке разнообразия началась до того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл обвинили британскую королевскую семью в расизме, но получила “новый импульс” после их интервью, отмечает The Daily Mail.

Издание подчеркивает, что во дворце могут ввести должность руководителя по вопросам разнообразия. Собеседник телеканала CNN упоминает, что такой вариант следует рассмотреть, но пока еще рано окончательно объявлять о каких-либо окончательных планах.

7 марта вышло интервью Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. В нем Маркл рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным” (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно в феврале 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США.

19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

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