Нардеп Юрчишин заявил, что его собираются исключить из фракции. В партии “Голос” опровергли

Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Юрчишин 21 марта в комментариях под постом своего коллеги Ярослава Железняка написал, что его могут исключить из фракции.

Пост Железняка был посвящен акции сторонников одесского активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта под Офисом президента Украины жгли файеры, разрисовали стены здания и разбили дверь.

“Вандализм это всегда плохо. И оправдания здесь нет. Логики совершать такие действия – тоже”, – написал Железняк.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2831594657100017

В комментариях под постом Железняка люди обсуждали, почему во фракции такие разные взгляды на события под ОПУ. Юрчишин, принимавший участие в акции протеста, написал о составе фракции в парламенте “скоро почистят, уже обещают”.

Нардеп пояснил, что исключить из партии его хотят не за участие в акции, а за голосование.

“Направление в КСУ для оценки закона о [порядке назначения на должности и увольнения директоров] НАБУ и ГБР. Говорят, что это принесло невероятный вред имиджу партии”, – подчеркнул Юрчишин.

В партии опровергли информацию нардепа о его исключении. В комментарии “Бабелю” представитель “Голоса” заявил, что в этом году не принималось решения об исключении кого-либо. Однако в партии сообщили, что вынесли шести своим членам предупреждение за голосование.

“На прошлой неделе политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции провластного законопроекта № 5331, который ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и делает президента фактически хозяином этих ведомств. Этот законопроект направлен в КСУ вместе со “Слугами народа”, депутатскими группами “За майбутнє” и “Довіра”, таким образом запущен конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы”, – заявили в “Голосе”.

По информации “Букв”, разногласия в партии свидетельствуют о том, что в ней произошел раскол. Один из нардепов заявил изданию, что фракция ведет переговоры о голосовании в парламенте со “Слугой народа”.

Верховная Рада Украины 16 марта решила передать в Конституционный Суд законопроект №5133 о порядке назначения на должности и увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. За решение проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект №5133 подали в Раду 22 февраля несколькими сотнями народных депутатов. В нем предлагается увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР после согласия президента Украины.

Согласно закону “О Национальном антикоррупционном бюро”, в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ должны входить по три члена, которых назначают президент Украины, правительство и парламент. Окончательный выбор из двух или трех кандидатов, отобранных комиссией, остается за президентом.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Акция сопровождалась беспорядками, протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также сообщают о возгорании чердака.

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