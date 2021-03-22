 

Нардеп Юраш: За пределами страны живет около 20 млн граждан. Надо дать им возможность быть украинцами, где бы они ни жили

22.03.2021, 21:20, Новости дня
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В интервью изданию “ГОРДОН” народный депутат от партии “Слуга народа” Святослав Юраш заявил, что власть должна создать для живущих в других странах украинцев возможность быть полезными для своего государства.

“Я инициировал обсуждение многих важных вопросов и законов. Например, по работе с диаспорой, о двойном гражданстве и так далее. Двойное гражданство не запрещается. Сколько бы гражданств ни имел человек, для Украины он прежде всего ее гражданин – это правильная позиция. Но из-за неточностей и неопределенностей в законе есть понимание, что граждане, прожившие какое-то время за границей, уже не могут просто так вернуться в Украину. По этой причине они часто не возвращаются. Надо все учесть и признать, что очень много граждан (около 20 млн) находятся за границей. И нам надо дать им возможность быть полезными для нашей реальности, быть украинцами, где бы они ни жили”, – отметил нардеп.

По его мнению, остановить миграцию украинцев в другие страны позволит улучшение экономической ситуации в Украине.

“І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”, как говорил Тарас Шевченко. Я солидарен с классиком. В глобальном столетии не использовать то, что дает мир, было бы глупостью. Другое дело, что украинцы уезжают, поскольку существующая экономическая реальность не дает им возможность построить у себя в стране то, что они хотели бы построить. Это трагедия. Ненормально, когда люди эмигрируют, чтобы выживать. Нужно срочно решать экономические проблемы, чтобы люди могли здесь полноценно жить, а за границу ездить в путешествия и для обучения”, – подчеркнул Юраш.

Нардеп Юраш: Не раз видел, как разваливались законопроекты, продвигаемые в интересах Коломойского. Реальность сложнее, чем рисуют аналитики. Читайте полную версию интервью.

По оценкам Министерства социальной политики на август 2019 года, более 3,2 млн украинцев работали за рубежом на постоянной основе, в отдельные периоды эта цифра достигала 7–9 млн человек. После начала пандемии коронавирусной инфекции в Украину вернулись порядка 2 млн трудовых мигрантов, сообщали в правительстве в апреле 2020-го.

По данным Госслужбы занятости, самыми популярными направлениями трудовой миграции украинцев в 2020 году стали Кипр и Польша. 


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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