 

Проблемы с iPhone 12 mini обрушили глобальные поставки OLED-экранов Samsung

22.03.2021, 19:36, Новости дня
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Цепь поставок сорвана. Проблемы теперь не только у продавцов и производителей самой двенадцатой линейки iPhone, но и поставщиков комплектующих. Среди которых оказался южнокорейский Samsung.

С тех пор, как Apple в связи со слишком слабым спросом объявил о сворачивании производства iPhone 12 mini, а также о сокращении выпуска других моделей из той же линейки, поставщики комплектующих терпят огромные убытки.

Мощности на заводах выделены, технологический процесс налажен, все готово к продолжению работы, но некуда девать готовую продукцию. Сейчас проблемы стали еще глубже, говорят эксперты. Но еще в январе поставки OLED-панелей Samsung из-за отказов «яблочной» компании снизились на 9%. Всего за один месяц «застряли» 45 млн экранов с диагональю 5,4 дюйма. И это, как оказалось, было только начало кризиса.



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